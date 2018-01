Zware aardbeving Groningse plaats Zeerijp

In de Groningse plaats Zeerijp, ten noorden van Loppersum, heeft maandag rond 15.00 uur een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 3.4.

Het is de zwaarste aardbeving in Groningen sinds 2012. Het KNMI kwalificeert de aardbeving als ‘zwaar’. Volgens een woordvoerder is de beving door veel mensen gevoeld. ‘Zelfs tot in de stad Groningen’.

Dijkinspecties

Veel inwoners delen via Twitter hun ervaringen. Het waterschap Noorderzijlvest heeft dijkinspecties aangekondigd. Het gaat om de dijkdoorgangen (coupures) bij de haven van Delfzijl, de Ommelanderzeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl en de dijken langs het Eemskanaal.

Ook de rioolgemalen en waterzuiveringsinstallaties worden onderzocht. Dergelijke controles worden uitgevoerd vanaf een kracht van 3.0 op de schaal van Richter, meldt het schap op haar website.

Zware aardbeving Zeerijp, overzicht zwaarste aardbevingen in gasveld Groningen sinds 2012. ANP INFOGRAPHICS

Gaswinning

De zwaarste aardbeving in 2012 had een kracht van 3.6. In 2006 werd in het gebied een aardbeving gemeten van 3.5. De zwaarste beving ooit gemeten in Nederland was in 1992 in Roermond en had een kracht van 5.8. De bevingen in Groningen worden toegeschreven aan de gaswinning in de regio. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kreeg in 1963 een concessie om gas uit de bodem te halen. Tot 2015 is in totaal 2.115 miljard Nm3 (de inhoudsmaat voor aardgas) aan het Groningenveld onttrokken.

