Wiebes wil haast met schadeprotocol aardbevingen

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil nu echt haast maken met het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingen in Groningen.

Dat zei hij tijdens zijn bezoek aan Zeerijp, dat maandag werd getroffen door een aardbeving met de kracht van 3,4 op de schaal van Richter. “We praten al veel te lang en we moeten knopen doorhakken. Zelfs ik ben nu ongeduldig”, zei Wiebes. “Het kan niet zo zijn dat mensen met schade nu al zo lang moeten wachten voordat het wordt opgelost”, aldus Wiebes.

NAM niet meer betrokken bij bepaling schades

In het nieuwe schadeproces is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet meer direct betrokken.

Na de beving kreeg het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) al 1.300 schademeldingen binnen. Bij twee boerenschuren is de schade zo groot dat de gebouwen niet meer gebruikt kunnen worden, aldus het CVW.

Minister Eric Wiebes heeft zich begeven in het aardbevingsgebied Groningen. Groningers zijn boos op de overheid.- Foto: ANP

Actie boze Groningers, Wiebes toont begrip

Boze Groningers voerden actie bij het bezoek van Wiebes. Ze willen dat de gaswinning wordt teruggedraaid. De minister snapt de boosheid in het gebied. “Ik kom net bij een boer weg die niet veel schade had, maar wel enorm is geschrokken. Ik denk dat ik zelf niet zo rustig zou kunnen blijven als deze bewoner”, aldus Wiebes.

‘Snel een Nationaal Deltaplan voor aardbevingen’

LTO Noord-bestuurder Alma den Hartog vindt dat er snel een Nationaal Deltaplan voor aardbevingen moet komen, dat eenvoudig is van opzet. Ze pleit voor een systeem met een strak schadeprotocol gebaseerd op vertrouwen en eenvoud, in plaats van met allerlei processen en procedures. Wiebes ging woensdag ook in gesprek met het Groninger Gasberaad, waarin ook LTO is vertegenwoordigd. Ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zelf adviseert – voor het eerst – dat de gaswinning in Groningen moet worden verlaagd.

