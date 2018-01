Vlaamse boer krijgt ook weersverzekering

Vlaamse boeren kunnen nog dit jaar meedoen aan een weersverzekering. Minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft dat aangekondigd in het Vlaamse parlement, meldt het Vlaamse informatiecentrum voor land- en tuinbouw.

Onduidelijk is nog welk deel van de premie gesubsidieerd wordt. Binnen de EU geldt een maximum van 65%. In Nederland is de bijdrage van de overheid afhankelijk van het aantal deelnemers.

Extreem weer in Vlaanderen

Afgelopen twee jaar kampte de Vlaamse landbouw met extreem weer. Er was zowel droogte als wateroverlast. Bovendien was er de late nachtvorst van vorig jaar, die ook in Nederland veel schade veroorzaakte in de fruitteelt. De druk op het rampenfonds van de overheid wordt daardoor te groot.

Beleidsmakers en landbouworganisaties willen al langer een weersverzekering, maar de verzekeringsmaatschappijen hielden de boot af. Zij vrezen dat een weersverzekering ofwel niet rendabel is voor hen, ofwel onbetaalbaar voor de boer.

Schauvliege wil het huidige rampenfonds niet afschaffen, maar voor echte noodgevallen achter de hand houden.