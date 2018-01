‘Vereenvoudiging maakt GLB effectiever’

De vereenvoudiging van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan zorgen dat het beleid ook effectiever wordt, vindt minister Carola Schouten. Ze beantwoordde vandaag in een bijeenkomst samen met Eurocommissaris Phil Hogan vragen van jonge boeren over de toekomst van het GLB op nationaal en Europees niveau.

Zo’n 30 jonge boeren en studenten waren aanwezig om hun prangende vragen over het nieuwe GLB op Hogan en LNV-minister Schouten af te vuren. Akkerbouwer Alex Tuinenga vroeg zich af of de plannen voor 2020 niet nog meer ‘trucjes’, zoals de vergroeningsmaatregelen, gaan bevatten. Minister Schouten draaide het om: minder regels moeten juist zorgen dat het beleid beter werkbaar wordt voor boeren.

Complimenten Hogan voor Nederlandse landbouw

Phil Hogan sprak zijn complimenten over de Nederlandse sector uit; hij vond dat de Nederlandse landbouwers erg innovatief waren en daarmee vooroplopen. “Maar: het kan altijd beter”, benadrukte hij. “Binnen het huidige en het toekomstige beleid zijn altijd mogelijkheden voor verbetering.”

Meer vrijheid voor EU-lidstaten

In de nieuwe plannen krijgen de lidstaten meer flexibiliteit en dat biedt mogelijkheden om ambities op het gebied van natuur, duurzaamheid en de vitaliteit van het platteland. “Boeren krijgen in de toekomst betaald op 2 manieren”, voorziet Hogan. “Vanuit de markt voor hun productie en uit bijvoorbeeld het GLB voor hun bijdrage aan de maatschappij.

Tweede pijler GLB

Met name de betalingen uit de tweede pijler van het GLB zijn volgens Hogan geschikt om boeren te motiveren om zich in te zetten voor bredere doelen dan alleen de productie van voedsel. “In het verleden is gebleken dat het GLB zeer succesvol is. We produceren voedsel van goede kwaliteit, maar nu is het tijd het beleid minder bureaucratisch en effectiever te maken”, stelde Hogan.