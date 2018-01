Veel schademeldingen door storm binnenland

Hoe groot de schade zal zijn van de storm die donderdag over het land trok, is nog niet bekend. Maar gezien het aantal meldingen is de verwachting dat de schade die van de storm van begin januari zal overtreffen.

In totaal ontving Interpolis zo’n 700 telefoontjes van boeren en tuinders met schade. Daarvan waren er circa 200 tot 300 van eigenaren van kassen. De meeste schademeldingen kwamen van eigenaren van andere agrarische gebouwen en loodsen, stelt een woordvoerder van de marktleider van agrarische verzekeringen halverwege donderdagmiddag. Het aantal meldingen zal nog oplopen, verwacht hij.

Verzekeraar Univé weet in ieder geval al te melden dat het schadebedrag de € 1,4 miljoen van de storm van begin januari zal overtreffen. Het aantal schademeldingen is volgens een woordvoerder nu veel hoger dan een paar weken geleden. Volgens Univé zijn er onder andere forse schades aan daken van boerenbedrijven. Zo is er een kippenstal waar het dak vanaf is gewaaid, asbestplaten die van veestallen zijn gewaaid en schade aan zonnepanelen.

Schade in glastuinbouw

Verzekeraar Agriver meldt 25 schadegevallen in de glastuinbouw, waarvan de zwaarste gevallen (‘enkelen‘) in West-Brabant en Zuid-Holland. “Dan gaat het om vele tientallen ramen en een beschadigd schermdoek”, aldus een woordvoerder.

In het Westland is bij de Rampendienst Westlanden LTO Glaskracht geen melding van forse schade bekend. De Rampendienst Westland kreeg op een appgroep van tuinders tot half twee 43 meldingen. Het ging daarbij om beperkte schade tot enkele tientallen ruiten. Wim van den Boomen, Brabants bestuurder van LTO Glaskracht Nederland, zegt dat in de regio enkele bedrijven meer schade lijken te hebben.

Ook het melkveebedrijf van NMV-bestuurder Henny Verhoeven in Keldonk is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Bij hem heeft het dak van het tanklokaal het begeven. Windstoten van meer dan 120 kilometer per uur waren het gebouw te machtig.

Kippenschuur compleet ingestort

Pluimveehoudster Hetty de Vries uit Lunteren zag opeens een grote grijze stofwolk voorbij komen toen ze uit haar raam keek. Ze had pas in de gaten wat er daadwerkelijk gebeurd was toen de buurvrouw haar belde.



Foto's: Hetty de Vries







De kippenschuur bleek compleet ingestort als gevolg van de zware windstoten; het dak ligt op de grond en de muren liggen deels plat. In de vijftien jaar oude schuur zaten 1.400 biologische kippen. “Alle kippen zitten er nog steeds in, ik verwacht dat zo’n 1.000 kippen het ongeluk overleefd hebben en onder de kap zitten.” Pas tegen de avond gaat De Vries polshoogte nemen. “Als het wat donkerder is blijven de kippen rustiger.”

Zorgen over de afhandeling van de schade maakt De Vries zich niet. “We zijn goed verzekerd.”

Pootaardappelbeurs afgelast

In Emmeloord werd de pootaardappelbeurs op de Landelijke Pootaardappeldag donderdagochtend afgelast vanwege de storm. De tentbouwer kon niet garanderen dat de tent overeind zou blijven. De standhouders moesten donderdagochtend in allerijl de tent ontruimen. De beurs werd voor zo ver mogelijk verplaatst naar het naastgelegen theater. Vorig jaar september werd de eerste dag van de internationale aardappelbeurs Potato Europe in Emmeloord ook al geschrapt vanwege storm.