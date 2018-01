Strengere straffen dierenmishandeling Vlaanderen

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn wil strengere straffen voor dierenmishandeling. Wie bij herhaling wordt gepakt, riskeert een gevangenisstraf.

Daarnaast wordt € 3 miljoen vrijgemaakt voor een extra inspectieteam dat zich focust op de slachthuizen en komt er in elke politiezone en bij alle parketten een verantwoordelijke voor dierenwelzijn. Dit meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (Vilt).

Volgens Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts wordt 2018 ‘een keerpunt’ in de strijd voor meer dierenwelzijn. Vorig jaar is de inspectiedienst uitgebreid, dit jaar wil Weyts ‘het sluitstuk’ voor het handhavingsbeleid realiseren met in de eerste plaats strengere straffen voor dierenmishandeling. Wie bij herhaling wordt gepakt, riskeert een gevangenisstraf, zo klinkt het.

18 maanden gevangenisstraf

Concreet worden na de aanpassingen in de loop van 2018 de straffen voor dierenbeulen die in herhaling vallen verdrievoudigd. De maximumstraf voor wie een dier herhaaldelijk mishandelt of ernstig verwaarloost was in de oude wet 6 maanden gevangenis. Dat gaat nu naar 18 maanden.

Daarnaast zullen in de toekomst ook alle kosten die gepaard gaan met de inbeslagname van dieren kunnen worden teruggevorderd. Maandelijks worden zo’n 200 dieren in beslag genomen.