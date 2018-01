Stormschade landbouw geschat op € 20 miljoen

Het aantal schademeldingen in de land- en tuinbouw is bij verzekeraar Interpolis opgelopen tot 1.200. Interpolis schat dat de zware storm van 18 januari voor € 20 miljoen aan schade in de agrarische sector heeft veroorzaakt.

Driekwart van de meldingen komt uit de akkerbouw en veehouderij, een kwart van de schades komt uit de glastuinbouw. De schademeldingen kwamen uit het hele land, met uitzondering van het uiterste noorden.

Kunstof platen en noodwanden

Taxateurs en experts brengen de schade in beeld en bekijken samen met ondernemers wat mogelijk is om verdere schade te beperken. In de glastuinbouw is gestart met het provisorisch herstellen van kassen met kunststof platen en het plaatsen van noodwanden om klimaatschade aan het gewas te beperken.

In de glastuinbouw zijn inmiddels twee grote schades bekend met ruim 1.000 kapotte ruiten. In de glastuinbouw treft de stormschade vooral het Westland en het rivierengebied tot aan Venlo. In Lunteren stortte een kippenschuur met 1.400 biologische kippen in. Bij Raalte kwam een chauffeur van ForFarmers om het leven toen hij werd getroffen door een tak, toen hij een andere tak van de rijbaan probeerde de krijgen.

30 schademeldingen glastuinbouw

Verzekeraar Agriver kreeg dertig schademeldingen uit de glastuinbouw, afkomstig uit West-Brabant, het Westland, Noord-Holland, Flevoland en Nijkerk. “De schades zijn aanzienlijk”, zegt directeur Marien Boersma. Een schatting van de financiële omvang van de schade kan hij nog niet geven. “De financiële schade zit niet zozeer in de ruiten die stuk zijn, maar in het gewas dat in de kas staat. De omvang van de schade hiervan hangt ook af van de snelheid waarmee de schade hersteld kan worden.”

Reparatie lastig

De snelheid waarmee de kassen hersteld kunnen worden is een punt van zorg voor Agriver. “De capaciteit om ruiten te repareren is echt minder geworden. Het wordt een probleem. Nieuwbouw willen de meesten nog wel, maar voor reparatie is het toch moeilijker om mensen te vinden, omdat het toch gevaarlijker werk is”, aldus Boersma.