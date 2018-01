'Stikstofrapport achtergehouden door Brabantse gedeputeerde'

Een rapport over de stikstofuitstoot van de industrie zou zijn achtergehouden door SP-gedeputeerde Johan van den Hout. Meerdere partijen in de Brabantse provinciale staten zijn daar boos over. Dat melden Brabantse media en Nieuwe Oogst.

Volgens gedeputeerde Van den Hout is er geen sprake van het achterhouden van informatie, hij kwalificeert het als ‘nepnieuws’.

Hogere stikstofuitstoot dan gedacht

Het rapport is opgesteld door het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) en bevat informatie over de stikstofuitstoot van industriebedrijven in Noord-Brabant. In het rapport staat onder meer dat volgens een steekproef een deel van de bedrijven met stikstofuitstoot daar geen vergunning voor had. Ook zou de stikstofuitstoot van de industrie hoger zijn dan door de gedeputeerde aangegeven.

CDA en de ChristenUnie-SGP-fractie in Brabant nemen het de gedeputeerde kwalijk dat het rapport niet openbaar was voor de discussie over scherpe maatregelen voor de veehouderij in Brabant. Dat was in de zomer van 2017.

Schriftelijke verklaring

Van den Hout noemt de ophef door de CDA en CU-SGP ‘klungelig gekokkerel met appels en peren.’ Volgens hem was het doel van het onderzoek om de achterstand vast te stellen van niet-agrarische bedrijven in het aanvragen van de juiste PAS-vergunningen. Hij erkent dat 30% van de niet-agrarische bedrijven in het onderzoek dat eind 2016 plaatsvond geen Nb-vergunning had. Dat was ook het doel van de rapportage, volgens Van den Hout. ‘Om die situatie recht te trekken, heeft het BPO eerst een plan van aanpak opgesteld om de industrie te wijzen op deze tekortkoming. Dat is in november 2017 gepresenteerd’, aldus de gedeputeerde in een schriftelijke verklaring.