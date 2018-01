Schouten: rattenbestrijding is goed geregeld

De bestrijding van ratten is goed geregeld en er is geen sprake van een landelijke rattenplaag.

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Volgens het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is de overheid de regie over de knaagdierbestrijding kwijt. Veel gemeenten, zowel in grote steden als buitengebieden, hebben volgens KAD te maken met een fikse toename van de overlast van ratten, doordat de regels voor het gebruik van rattengif zijn aangescherpt.

Foto: Theo Tangelder

Preventiebeleid

Minister Schouten deelt deze mening niet. Het beleid is er volgens haar juist op gericht om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Preventie is essentieel en rodenticiden moeten pas gebruikt worden als andere maatregelen onvoldoende effect hebben, vindt de minister. Er is volgens Schouten bovendien geen signaal dat een door ratten overgebrachte ziekte uit de hand loopt. “Of meer rattenoverlast leidt tot een groter risico voor de volksgezondheid, hangt in belangrijke mate af van de blootstelling van de mens aan ratten. In zijn algemeenheid kan wel gesteld worden dat de infectiedruk vanuit de omgeving toeneemt als er meer ratten zijn. In ziekte gerelateerde cijfers is geen bevestiging te zien van een groter risico”, schrijft Schouten.

Vrees voor landelijke rattenplaag

KAD vreest voor een landelijke rattenplaag, maar hier is volgens Schouten geen sprake van. “De omvang van de rattenpopulatie lijkt sterk bepaald te worden door gemeentelijk beleid aangaande afval, plaagdieren, door gedrag van burgers en door bouwactiviteiten. De rattenpopulaties in de buitengebieden worden bijgehouden door trends te bepalen in de bijvangsten van de bruine ratten bij de muskus- en beverratbestrijding. Hierin zijn over de jaren schommelingen te zien, maar geen duidelijke stijgende trend”, aldus Schouten.

De verantwoordelijkheid over het bestrijden van ratten ligt bij drie ministeries: