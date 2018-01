Rechter oordeelt over kosten drugsafval op weiland

De Raad van State moet een oordeel vellen over de vraag wie moet opdraaien voor de kosten van het opruimen van drugsafval op particuliere (boeren)grond. De gemeente Nuenen wil een grondeigenaar de kosten in rekening brengen.

Eerder heeft de rechter in Den Bosch de eis van de gemeente afgewezen. Een grondeigenaar uit Nuenen weigerde de rekening van de gemeente te betalen.

Tot nu toe is er nauwelijks duidelijkheid over de kosten van drugsafvaldumpingen op particulier terrein.

De getroffen Nuenenaar erfde van zijn vader een stuk grond waar binnen een jaar tijd twee keer drugsafval werd gedumpt. Op 28 september 2016 werd in het weiland een busje met drugsafval in brand gestoken en op 8 augustus 2017 werden ongeveer veertig vaten gedumpt en ook in brand gestoken. De daders werden niet gevonden.

De gemeente liet de gevaarlijke troep in beide gevallen onmiddellijk opruimen voor een bedrag van in totaal ongeveer € 45.000.