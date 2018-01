Polen bezorgd over situatie in suiker- en varkensmarkt

De Poolse minister van Landbouw is bezorgd over de situatie op de varkens- en suikermarkt. Marek Sawicki wil bij de komende vergadering van landbouwministers de ontstane situatie voorleggen aan zijn collega’s.

De Poolse minister heeft zorgen over onder andere de daling van de varkensprijzen. De prijsdaling is een gevolg van het normaal toenemend aanbod, maar ook van de tegenvallende export naar landen buiten de Europese Unie, schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten wil handelsbelemmeringen tegengaan

In 2017 is de varkensstapel sterk gegroeid, met name in Polen. De Europese Commissie verwacht dat de prijzen verder onder druk komen te staan.

Marek Sawicki. - Foto: ANP

Schouten zegt dat dat reden moet zijn om nieuwe markten buiten de Europese Unie te ontsluiten en om handelsbelemmeringen tegen de invoer van Europees varkensvlees tegen te gaan.

Suikerbietenareaal in Europa flink gestegen

De situatie op de suikermarkt is voor de Polen ook reden voor zorg, samen met andere lidstaten. Door het wegvallen van de suikerquotering is het suikerbietenareaal in Europa met 17% gestegen. In Nederland stijgt het areaal met 23%. De suikerproductie in Nederland is met 39% gestegen (EU: +23%). Door deze groei wordt de Europese Unie een netto-exporteur van suiker. Als gevolg daarvan is de suikerprijs gedaald tot het niveau van de wereldmarktprijs. Volgens Polen is het bij de huidige suikerprijs de vraag of lidstaten nog wel kostendekkend suiker kunnen produceren.