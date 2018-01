PVV: landbouwsubsidies rijmen niet met marktwerking

Bijdrage lidstaten aan de EU mag niet verhoogd worden vindt PVV‘er André Elissen.

Het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk als nettobetaler moet de Europese Unie in eerste instantie nopen tot bezuinigingen. De bijdrage van de lidstaten mag niet worden verhoogd met het oog op de instandhouding van de omvang van de directe betalingen in het landbouwbeleid, vindt PVV-Europarlementariër André Elissen. Volgens Elissen zijn ‘de immense landbouwsubsidies moeilijk te rijmen met een gezonde marktwerking die de Commissie in diverse andere sectoren propageert’.

Vragen gesteld aan Commissie

Elissen heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie naar aanleiding van uitspraken van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan, die suggereerde dat de bijdragen vanuit de lidstaten wel omhoog kunnen van 1% naar 1,1 of 1,2%. Elissen becijfert dat dat voor Nederland een extra bedrag van € 1,5 miljard zou betekenen.