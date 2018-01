Oettinger: 5 tot 10% minder voor landbouw

De Europese landbouwbegroting kan met 5 tot 10% worden verminderd. “We moeten landbouwuitgaven verminderen”, zegt Europees begrotingscommissaris Günther Oettinger. De commissaris voor begrotingszaken sprak donderdagmiddag 18 januari met de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer.

Oettinger zei daar dat Kamerleden geconfronteerd zullen worden met Nederlandse boeren, die vragen waarom de Tweede Kamer akkoord gaat met minder steun. “Maar het gemeenschappelijk landbouwbeleid is niet duur. U en ik betalen 30 cent per dag voor een beleid dat zorgt voor de productie van voeding van hoge kwaliteit, in een open markt, waarbij ook nog wordt gedacht aan vergroening en wordt gewerkt aan het klimaatbeleid. Dat is goedkoop.”

Verschillende wensen per lidstaat

Oettinger reageerde op vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten die betoogde dat 30% van het Europese budget wordt besteed aan landbouwers: 7% van de bevolking. Bovendien gaat ongeveer een zesde van het Europese landbouwgeld naar één land: Frankrijk.

Oettinger maakte duidelijk dat de wensen in verschillende landen heel verschillend zijn. Nederland vraagt om een verlaging van het landbouwbudget, constateerde hij. Frankrijk en Polen willen het landbouwbudget in elk geval op hetzelfde niveau houden. “Het beeld is heel divers”, aldus Oettinger. Volgens hem zal het Europees Parlement nooit akkoord gaan met nieuwe uitgaven door alleen te bezuinigen op bijvoorbeeld de landbouwbegroting. Er zal ook extra geld moeten bijkomen van de lidstaten.

Günther Oettinger. - Foto: ANP

Oettinger zegt dat het Europese landbouwbeleid een belangrijke pijler van het Europese beleid blijft. Ongeveer 30% van de begroting zal aan de landbouw worden besteed. Een groot deel van het landbouwbudget wordt besteed aan directe betalingen, waarop geen inflatiecorrectie wordt toegepast. Alleen daardoor is de veronderstelde vermindering van het landbouwbudget al te realiseren.

Meerjarig financieel kader

De Europese Commissie en de lidstaten praten de komende maanden over de kaders voor de Europese begroting voor de komende zeven jaar, het zogenoemde meerjarig fin-ancieel kader. De verwachting is dat de Europese Commissie daarover in mei een knoop doorhakt. De nationale parlementen van de lidstaten en het Europees Parlement moeten hun zegje doen over de Europese begroting. De Europese begroting heeft gevolgen voor de bijdrage van lidstaten aan de Europese Unie. Oettinger vraagt om flexibiliteit bij de regeringen en parlementen van de lidstaten. “Als we geen manoeuvreerruimte hebben, kunnen we geen compromis vinden. Dat zou een succes zijn voor Poetin en voor Erdogan.”

Oettinger schat in dat door het vertrek van de Britten uit de Europese Unie een gat in de begroting wordt geslagen van € 12 miljard tot € 13 miljard per jaar. Aan de andere kant is er geld nodig voor nieuwe uitgaven, zoals de bestrijding van terrorisme, de controle aan de buitengrenzen en investeringen in de defensie.

Het gat door het vertrek van de Britten kan volgens Oettinger worden opgelost door voor ruim € 6 miljard te bezuinigingen en door verhoging van de bijdrage van de overblijvende landen met ruim € 6 miljard. Oettinger haalt onder andere de Franse president Macron aan, die heeft voorgesteld om de nationale bijdrage aan de Europese begroting te vergroten tot 2 of 3%. Oettinger vindt een verhoging tot 1,18% vooralsnog genoeg. Kamerlid Renske Leijten (SP) kreeg de toorn van Oettinger over zich heen, toen zij Oettinger verweet dat hij om meer geld vraagt. “Ik ben transparant. Ik zeg wat ik nodig vind, er zijn landen die het te weinig vinden.”

Pleidooi voor Europese samenwerking

Oettinger zei dat hij houdt van Nederland. “Wat zou Rotterdam zijn zonder Europese markt? Geen enkele Nederlandse universiteit kan de concurrentie aan met het onderzoek in Amerika, maar in samenwerking met andere universiteiten kan Europa dat wel. Als wij een rol willen spelen in 2050, kan geen enkele lidstaat op zijn eigen houtje een rol spelen in de wereld. Als wij een rol willen spelen op gebied van klimaat of vrede, dan moeten we Europees samenwerken.

Oettinger beredeneert dat van elke € 100 die een Europeaan nu verdient ongeveer € 50 aan belastingen opgaat. Daarvan komt gemiddeld € 1 terecht bij de Europese Unie.