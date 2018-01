Landbouwcommissie EU-parlement wil extra geld voor landbouw

De landbouwcommissie van het Europees Parlement vindt dat er extra geld moet worden uitgetrokken voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Hoewel er nog geen besluit over is genomen, is de verwachting dat de Europese Commissie de omvang van het landbouwbudget wil verlagen. De landbouwcommissie geeft advies aan de begrotingscommissie van het parlement.

Het landbouwbudget in de Europese begroting moet volgens de leden van de landbouwcommissie op zijn minst op het huidige niveau worden gehandhaafd, of mogelijk zelfs verhoogd.

Bezuiniging geen optie, volgens Ribeiro

“Elke bezuiniging op het landbouwbeleid ondermijnt het concurrentievermogen van de Europese agrarische sector, en zal de boerengemeenschappen en het platteland treffen”, is de waarschuwing van de landbouwcommissie. De Europarlementariërs willen dat lidstaten hun bijdrage aan de Europese Unie verhogen. Op die manier moet het gat worden gedicht, dat valt door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Volgens de Portugese christendemocraat Sofia Ribeiro, die het voorstel voorbereidde, wordt onderstreept dat de landbouw een van de belangrijkste sectoren is binnen de Europese Unie. Het advies kreeg steun van 32 leden, drie stemden tegen en vijf onthielden zich van stemming.