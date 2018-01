LTO vindt één meldpunt wolvenschade genoeg

Een nieuw meldpunt is niet nodig volgens vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland.

LTO Nederland vakgroep Schapenhouderij laat weten geen behoefte te hebben aan een tweede meldpunt waar schapenhouders en anderen kunnen melden als wolven zijn gesignaleerd en schade hebben aangericht. Volgens voorzitter Saskia Duives is een nieuw meldpunt niet nodig.

Alle kennis bij elkaar

Via het bestaande meldpunt ‘Wolf Gezien’ kunnen waarnemingen gemeld worden op 1 centrale plek, waar alle kennis over wolven en hun gedrag bij elkaar is gebracht en beschikbaar is voor vervolgacties, aldus Duives. Kennis over wolven in Nederland is gebundeld binnen het initiatief Wolven-in-Nederland. Volgens Duives is het dan ook ‘cruciaal om bij dit meldpunt te melden als er een vermoeden is dat een wolf gezien is of schade heeft toegebracht aan dieren’.

Zodra sprake is van een waarneming of schade gaan medewerkers van ‘Wolven in Nederland’ of het Faunafonds de melding op locatie beoordelen.

Samenwerking

Wolven in Nederland is een samenwerking van Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, FREE Nature, Koninklijke Jagersvereniging, IVN, IFAW, Studio Wolverine, Rewilding Foundation en de Zoogdiervereniging. LTO Nederland vakgroep Schapenhouderij heeft directe contacten met zowel Wolven in Nederland, de in het IPO samenwerkende provincies als het Faunafonds.