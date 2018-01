LNV wist in 2016 al van methoden mestfraude

Het ministerie van LNV, het toenmalige ministerie van Economische Zaken, wist al in mei 2016 van meerdere vormen van mestfraude.

Fraude met vervoersbewijzen en mestbemonstering, maar ook tekortschietende controle door overheidsinstanties worden benoemd in het adviesrapport ‘Mest nader onder de loep genomen’ van oud-politicus Piet Blauw en accountant Marco Korff. Dit rapport is vandaag, 15 januari, gepubliceerd via de staatscourant.

Mestfraude in Oost-Brabant

Blauw en Korff signaleren op basis van gesprekken met betrokken personen en instanties meerdere vormen van fraude met dierlijke mest. Meerdere methoden die Blauw en Korff opsommen werden in november vorig jaar ook gepubliceerd in een artikel in NRC Handelsblad. Dat artikel over mestfraude in de regio Oost-Brabant leidde tot veel ophef en verontwaardigde reacties. Ook minister Carola Schouten reageerde geschokt en eiste een plan van aanpak van de sector. Dat plan ligt er sinds eind december. Daarmee is een deel van de adviezen van het duo Blauw en Korff inmiddels opgevolgd.

37 adviezen

Dat adviezen uit het rapport gebruikt worden voor de aanpak van mestfraude schreef minister Schouten in december ook aan de Kamer. Het rapport (van Blauw en Korff) ‘benoemt 37 adviezen die sindsdien worden gebruikt bij interne beraadslaging over het tegengaan van fraude met mest. De adviezen zijn, voor zover relevant, betrokken bij de vormgeving van maatregelen om de naleving van de mestregelgeving te verbeteren’.

‘Verdere toename mestregels bemoeilijkt handhaving’

Complexe mestregels

De rapporteurs benoemen de bestaande regelgeving als ‘enorm complex’ en constateren bovendien dat verdere toename van de regelgeving handhaving eerder bemoeilijkt dan verbetert. Het rapport bevat naast adviezen, die de kans op fraude door boeren, loonwerkers en mestverwerkers moeten beperken, ook tal van adviezen over het functioneren van de overheidsinstanties, met name van RVO.nl.

Cross compliance

Uit de gesprekken die de opstellers van het rapport voerden bleek onder meer dat controles op de zogenoemde cross compliance-voorwaarden (randvoorwaarden van betalingsrechten) een ‘grote wissel trekken op de werkzaamheden van RVO.nl’. Ook werd melding gemaakt van grote onvrede over trage behandeling van vragen door RVO.nl.

Dierrechten

Verder richt een deel van de adviezen zich op een betere controle van dieraantallen en dierrechten en het voorkomen van constructies met een onjuiste verantwoording van landbouwgrond via de perceelsregistratie.