Interpolis: stormschade agrosector minstens € 7 miljoen

Verzekeraar Interpolis schat dat de storm van woensdag 3 januari 2018 een schade van € 7 miljoen tot € 10 miljoen heeft veroorzaakt in de agrarische sector.

De verzekeraar kreeg 180 meldingen binnen, waarvan de helft afkomst uit de glastuinbouw. “Als we kijken naar de financiële omvang van de schade is 70 tot 80% afkomstig uit de glastuinbouw”, legt een woordvoerder uit.

Stormschade aan kassen in Zuid-Holland

Met name rond het Zuid-Hollandse Bleiswijk was veel schade. Bij een tuinbouwbedrijf gingen 1.500 ruiten kapot. Bij twee andere meldingen was sprake van meer dan 1.000 kapotte ruiten. “De schade aan de ruiten is goed te inventariseren, maar welke schade dit veroorzaakt aan het gewas, is nog niet te zeggen. Er wordt nu gekeken hoe de teelten het beste te beschermen zijn, bijvoorbeeld door tussenwanden te zetten zodat het klimaat in niet-beschadigde delen van de kas weer hersteld kan worden.”

Foto: ANP

Afgewaaide dakpannen of dakplaten

De meeste schademeldingen kwamen uit Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Friesland. De schade aan schuren en stallen bestaat vooral uit afgewaaide dakpannen of dakplaten.

Verzekeraar AgriVer kreeg een tiental schademeldingen van schade aan kassen. De meeste schade is relatief beperkt met schadegevallen tot 50 ruiten, maar er zijn ook meldingen van zware schade waarbij honderden ruiten werden vernield door de storm. De schademeldingen bij AgriVer kwamen uit Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Over de financiële omvang van de schade kan de verzekeraar nog niets zeggen. “De schade-experts zijn nog onderweg”, aldus een woordvoerder van AgriVer.

De schade door de storm bedraagt voor particulieren ongeveer € 10 miljoen, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van eerste schattingen.