Insectenkweker failliet door achterblijvende regelgeving

De regelgeving voor het telen van insecten loopt achter op de insectenrevolutie.

De Volkskrant illustreerde dit met het verhaal van Ger van der Wal die zijn insectenkwekerij failliet zag gaan. Waar hij in 2016 nog verwachtte binnen 3 jaar gezond en rendabel te zouden draaien met zijn insectenkwekerij, heeft hij zijn bedrijf noodgedwongen moeten stoppen.

Insectenmarkt

Van der Wal noemde in een interview met Boerderij in 2016 de potentie van de insectenmarkt zeer groot. Het voornaamste probleem was het vergroten van de insectenproductie. Bij het actief benaderen van klanten zou hij de vraag niet aankunnen door onvoldoende productie.

Vergunningen

De Volkskrant meldt dat het bedrijf nu failliet is door een langslepende procedure van vergunningen. Vanwege de potentie van de markt en de grote vraag van (buitenlandse) supermarkten, nam van der Wal destijds 4 extra mensen aan, legde hij € 100.000 in en leende € 200.000 bij een investeerder. Het wachten was op een vergunning voor het exporteren van de insecten naar Zweden, waar een supermarkt een grote order had geplaatst. Toen na 2 jaar de zaak bijna rond was, ging het bedrijf van van der Wal failliet. Van der Wal geeft het echter niet op en zoekt nu naar nieuwe wegen.