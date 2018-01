Hogan ziet Nederland als voorbeeld

Nederland is in meer opzichten een voorbeeld voor de rest van de Europese Unie.

Landbouwcommissaris Phil Hogan, die volgende week Nederland bezoekt, houdt de situatie in Nederland met enige regelmaat voor aan boeren in het buitenland. Hogan heeft de afgelopen jaren de ontwikkelingen in de melkveehouderij in Nederland op de voet gevolgd, zo blijkt uit speeches die hij de laatste maanden heeft gehouden.

Rem op melkproductie

Op een bijeenkomst voor zuivelbedrijven in november vorig jaar benadrukte hij dat de zuivelindustrie het voortouw moet nemen bij het oppikken van signalen uit de markt. Het is aan de bedrijven vraag en aanbod in de gaten te houden, vindt hij. Het verkeerde signaal werd in de afgelopen maanden afgegeven door Ierland, Frankrijk en Duitsland, waar de melkproductie bleef stijgen. “Dat lijkt het tegenovergestelde als het volgen van marktsignalen”, aldus Hogan, die zijn gehoor voorhield dat FrieslandCampina zijn leden juist opriep tot terughoudendheid.

‘Beschouw het Nederlandse voorbeeld als een waarschuwing’

Uitstoot van broeikasgassen

Ook op een ander terrein kan Nederland het voorbeeld geven, vindt Hogan. Op een conferentie in Ierland (Foodwise) wees Hogan erop dat Ierland 1 van de 4 landen is waar de uitstoot van broeikasgassen boven het niveau van 1990 is. Als Ierland dit probleem niet oplost, zal het slaapwandelend Europese boetes oplopen, aldus Hogan.

Fosfaatreductieplan

Hogan: “Beschouw het Nederlandse voorbeeld als een waarschuwing. De Nederlandse zuivelindustrie heeft de afgelopen 12 maanden het fosfaatprobleem moeten oplossen, hetgeen resulteerde in de slacht van 50.000 koeien. Ze onderhandelen nu over de derogatie voor de Nitraatrichtlijn, die tot € 1 miljard waard is voor de Nederlandse zuivel. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de controles moeten worden aangehaald, wat een enorme druk op de Nederlandse regering zet.”

Volgens Hogan kunnen andere landen, waaronder Ierland, voor soortgelijke uitdagingen om hun bijdrage te leveren aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen.