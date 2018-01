Hogan: samenwerking tussen boeren niet zien als kartel

Samenwerkende boeren moeten door mededingingsautoriteiten niet als kartel worden beschouwd, zegt Eurocommissaris Phil Hogan.

Hij heeft die uitspraak gedaan tijdens zijn bezoek aan Den Haag, om met minister Carola Schouten, LTO Nederland en een groep jonge boeren over het nieuwe GLB te praten.

‘Boeren moeten meer kunnen samenwerken’

Hogan vindt dat boeren meer moeten kunnen samenwerken om een sterkere positie in de keten te krijgen, Het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet meer ruimte geven voor producentenorganisaties en brancheorganisaties. Hogan zegt dat dan nog geen sprake is van kartelvorming, omdat nog heel veel spelers overblijven en er geen sprake van is dat de markt slechts wordt beheerst door slechts enkele spelers. “Het is slechts gebruik maken van de ruimte die de regels bieden”, vindt Hogan.

Doorbraak

Een sterkere positie van de boer in de keten speelt al heel lang, maar een doorbraak is er nog niet. Volgens Hogan moet dat nu wel lukken, vanwege de nieuwe politieke situatie. In het Europees Parlement en in de Commissie is brede steun. “We hebben het mandaat om er iets aan te doen.”

Hogan benadrukt dat het budget voor het GLB zwaar onder druk staat, onder meer door het uittreden van Groot-Brittannië

Hogan zegt dat boeren in de toekomst hun inkomen moeten halen uit de markt en uit vergoedingen voor maatschappelijke diensten. Hogan benadrukt dat het budget voor het GLB zwaar onder druk staat door het uittreden van Groot-Brittannië en door de Europese uitdagingen op onder andere het terrein van veiligheid en migratie. Daarnaast zal er een verschuiving van de middelen plaats gaan vinden.

‘Meer steun voor kleine boeren’

Hogan vindt dat kleine boeren meer steun zouden moeten krijgen. “Nu komt 80% van het budget terecht bij 20% van de boeren. Dat is logisch, omdat we werken met een hectarepremie en deze 20% van de boeren ook 80% van de grond in bezit hebben. De kleine boeren verdienen een grotere bijdrage”, vindt Hogan. Hij voegt eraan toe dat ook de verdeling van budget tussen Oost- en West-Europese lidstaten tot een verschuiving zal leiden. Nederlandse boeren behoorden tot nu toe tot de landen met de hoogste hectaretoeslagen.

Hogan niet concreet over budget

Hoeveel budget Hogan nodig heeft voor een goed landbouwbeleid, wil hij niet zeggen. Hij zet zich in voor een zo hoog mogelijk budget. “Maar uiteindelijk zijn het de lidstaten die het budget bepalen”, benadrukt Hogan.

De Eurocommissaris vindt ondersteuning aan de boeren gerechtvaardigd, omdat boeren de belangrijke taak hebben om voldoende en veilig voedsel te produceren. “Daarnaast hebben maatschappelijke taken op het gebied van milieu, plattelandsbeheer en klimaat. Wie anders dan de boeren, die het landschap beheren, kunnen we vragen om deze taken uit te voeren?”, zegt Hogan.