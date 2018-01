Groningse boeren eisen € 60 miljard aardbevingsschade

Groningse boeren eisen € 60 miljard voor aardbevingsschade. Donderdag gaan ze met trekkers naar Den Haag.

De boeren ondersteunen het Groningse protest tegen de trage afwikkeling van de schade door de aardbevingen met een trekkerdemonstratie in Den Haag. Ze komen donderdag met naar schatting 30 trekkers naar de Haagse binnenstad.

Tegemoetkoming

Melkveehouder Ate Hylke Kuipers zegt dat er een garantie moet komen in de vorm van een deltaplan dat voorziet in een tegemoetkoming van € 60 miljard. De € 12 miljard die president-directeur Marjan van Loon van Shell in het vooruitzicht stelt, is volgens Kuipers niet voldoende. Shell en ExxonMobil zijn de twee aandeelhouders van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Berend Jan Westerdijk (links) en Ate Kuipers. - Foto: Jan Willem van Vliet

Milieudefensie vergoedt kosten actie

Akkerbouwer Berend Jan Westerdijk zegt dat de trekkers komen ter ondersteuning van het protest van de Groningse bevolking, maar ook omdat boeren zelf schade lijden. “We doen het netjes. We laten zien dat wij uit Groningen Den Haag wél weten te vinden. En nu komen we met 10 diepladers, maar als het moet komen we straks met 100 diepladers.”

De boeren worden door Milieudefensie vergoed voor de kosten die gemoeid gaan met de actie. “Dank daarvoor”, zegt Westerdijk.

De actie is een initiatief van actievoerster Annemarie Heite en overgenomen door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouwvakbond in samenwerking met de Groninger Bodembeweging en Milieudefensie.

Hoorzitting Tweede Kamer over NAM

Donderdag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de betaalcapaciteit van de NAM, die verantwoordelijk is voor de financiële afwikkeling van de schade. Boeren willen reparatie van de schade aan hun gebouwen, maar ook voor de schade in de bodem (mestkelders, drainage, funderingen, verzakkingen in percelen).

De trekkeractie begint op het Malieveld in Den Haag.