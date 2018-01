Grondeigenaar moet zelf grondgebruik controleren

Grondeigenaren moeten zelf controleren of hun grond (ten onrechte) door agrarisch ondernemers wordt aangemerkt als landbouwgrond.

Dat zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in antwoord op Kamervragen. Agrarisch ondernemers moeten zelf afspraken maken met de grondeigenaren over het gebruik van die grond.

Aanleiding voor de vragen van Kamerlid William Moorlag (PvdA) waren berichten in de pers dat in boeren in de gemeente Berkelland gemeentegrond opgaven als grond die ze zelf in gebruik hadden, zonder dat de gemeente daarvan kennis had. Volgens de minister ligt de situatie in de gemeente Berkelland genuanceerder dan is voorgespiegeld. Zij heeft daarover contact met de burgemeester van Berkelland.

Checken via opendataplatform

De minister zegt dat grondeigenaren via open dataplatforms, zoals Boer&Bunder, kunnen zien welke grond door agrarisch ondernemers wordt geclaimd. Als dat onrechtmatig gebeurt kan de eigenaar daarvan melding maken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarna kan de grond niet langer worden gebruikt voor de bepaling voor de plaatsingsruimte voor mest en voor de verlening van subsidies.