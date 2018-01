Gezond eten stijgt meer in prijs dan ongezonder eten

Gezondere voedingsmiddelen zijn in tien jaar tijd gemiddeld 22% duurder geworden, ongezondere producten stegen gemiddeld 13% in prijs.

Suiker, snoep en ijs waren in 2017 zelfs goedkoper dan tien jaar eerder. Dat blijkt uit een nieuwe analyse die het CBS in samenwerking met het Voedingscentrum heeft uitgevoerd.

Gemiddeld stegen de prijzen van voedingsmiddelen in de winkels tussen 2007 en 2017 met 18%. Dat is iets meer dan de gemiddelde prijsstijging van alle goederen en diensten die de consument koopt (17%).

Van alle gezondere producten is vooral halfvolle en magere melk duurder geworden: de gemiddelde winkelprijs was in 2017 bijna 60% hoger dan in 2007. Eieren zijn in tien jaar tijd 37% duurder geworden, vers fruit was in 2017 gemiddeld 28% duurder dan in 2007. Ook gedroogd fruit en noten stegen relatief veel in prijs. Verse groente steeg juist minder sterk in prijs dan gemiddeld (9%).

Het Voedingscentrum heeft de productcategorieën van voedingsmiddelen en dranken zoals het CBS die voor de consumentenprijsindex gebruikt, ingedeeld naar een gezondere en ongezondere variant. Het CBS heeft daarvoor nieuwe prijsindexcijfers berekend.