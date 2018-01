Fosfaatproductie 2017 weer onder plafond

De fosfaatproductie in 2017 is fors gedaald naar 167,9 miljoen kilo. Dat is 5 miljoen kilo onder het fosfaatplafond op basis van 2002 dat met de Europese Commissie is afgesproken.

De fosfaatproductie in 2017 is fors gedaald naar 167,9 miljoen kilo. Dat is 5 miljoen kilo onder het fosfaatplafond op basis van 2002 dat met de Europese Commissie is afgesproken. Vooral de fosfaatproductie van de melkveestapel daalde fors, met 4,4 miljoen kilo naar 85,2 miljoen kilo, nog net boven het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. De fosfaatproductie van de varkensstapel daalde het hardst (met ruim 5%) naar 37,1 miljoen kilo. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De daling van het melkveefosfaat is het gevolg van het fosfaatreductieplan. De melkveestapel nam gedurende 2017 af met 130.000 koeien en 150.000 stuks jongvee. Het fosforgehalte in het mengvoer daalde van 4,3 naar 4,1 gram per kilo, het fosforgehalte van gras en mais lag volgens het CBS op ‘gangbare waarden’. De daling van de fosfaatproductie door melkvee werd geremd door de hogere productie per koe, die productie steeg van 8.300 kilo in 2016 naar bijna 8.700 kilo in 2017.

De regeling fosfaatreductie varkenshouderij heeft ook goed gewerkt via minder fosfor in het voer. Daarnaast daalde het aantal vleesvarkens met 100.000 ten opzichte van 2016. De varkensstapel produceerde 37,1 miljoen kilo fosfaat, dat is 2,6 miljoen kilo onder het sectorplafond van 39,7 miljoen kilo.

De pluimveestapel produceerde ook minder fosfaat, mede door de fipronil-crisis. Het pluimvee produceerde 28 miljoen kilo. Dat is 0,9 miljoen minder dan in 2016, maar altijd nog iets boven het sectorplafond van 27,4 miljoen kilo.

De vleesveestapel produceerde met 10,9 miljoen kilo net iets minder dan in 2016 en bleef opnieuw ruim onder de productie van 2002. De fosfaatproductie van de overige diersoorten steeg met 0,2 miljoen naar 6,8 miljoen, vooral door een toename van het aantal melkgeiten.