Eis in foeragezwendelzaak Niels Lentjes onveranderd

De straf die Niels Lentjes eerder opgelegd kreeg door de rechtbank in Arnhem voor de foeragezwendelzaak is in hoger beroep opnieuw geëist.

Dit bleek tijdens het hoger beroep, donderdag 18 januari, bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Niels Lentjes (24) werd in april 2014 veroordeeld tot twaalf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast zou hij een schadevergoeding moeten betalen aan de gedupeerden. In het hoger beroep kreeg de jonge mest- en foeragehandelaar dezelfde strafeis aan zijn broek. Kern van de zaak gaat over het ophalen van foerage bij boeren, zonder daarvoor te betalen. Schade uitbetalen In deze zaak zijn vijftien benadeelden, vooral boeren. Aanvankelijk was de totale schade bij de boeren en een verhuurbedrijf van transportmiddelen zo’n € 130.000. Tijdens het hoger beroep heeft de officier van justitie een vordering geëist van totaal € 80.000. Blijft deze vordering staan in de uitspraak, dan zal de Nederlandse staat dit bedrag betalen aan de gedupeerden en daarna het geld bij Lentjes terugvorderen. Niet schuldig Lentjes nam uitgebreid het woord en benadrukte dat hij alleen ingehuurd was om het vervoer te regelen van het veevoer. Niet hij, maar een student waarmee hij destijds samenwerkte was het brein achter deze flessentrekkerij. Ook nog zeker een drietal anderen, waaronder een boer uit Friesland en een Pool, waren er toen bij betrokken. Lentjes vertelde de rechter dat hij spijt had dat het allemaal zo is gelopen en hoopt een betalingsregeling te kunnen afspreken met de gedupeerden. Zijn advocaat, Bart Korvemaker, benadrukte dat twaalf maanden cel geen zin heeft. Korvemaker: “Wat voegt dat toe voor de mensen hierachter?”, wijzend naar zes aanwezige gedupeerden, die – als het aan Lentjes ligt – het geld terugkrijgen.