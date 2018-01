Eerste dag Biobeurs goed bezocht

De eerste dag van de Biobeurs trok veel bezoekers. Al voordat de beurs officieel geopend werd door koningin Máxima, was het druk.

Het publiek was zeer divers en bestond uit onder meer biologische boeren, gangbare boeren die zich orienteerden om over te schakelen, gezinnen met kinderen, studenten, verkopers en koks.

Veel bekijks

Vooral de stands in de grootste hal trokken veel bekijks. In deze hal presenteerden vele bedrijven die op enige manier actief zijn in de biologische sector hun diensten of producten. Van winkels in streekproducten en natuurvoeding tot zaadveredelaars en van onderwijsinstellingen tot zuivelverwerkers. Nieuw op de Biobeurs dit jaar zijn de BioMechaTech-hal en de Pureness hal. In de BioMechaTech-hal stonden de nieuwste machines en technische toepassingen voor de biologische teelt. De Pureness hal is met zijn gezonde en natuurlijke lifestyle producten voor beauty, welness en health een geheel nieuwe richting van de beurs.

Overschakelen en certificering

Hoewel deze hallen minder mensen trokken dan de grote hal, was er zeker interesse onder de bezoekers voor de bedrijven en hun producten in deze hallen. Naast de stands waren er door de dag heen verschillende workshops. De meeste hadden een praktische insteek en richtten zich direct op de biologische boer of hij die wil overschakelen. Andere gingen over bijvoorbeeld het certificeren van biologische producten of voedselverpakkingen.