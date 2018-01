Eerste agrarische handel via blockchain

De eerste handelstransactie met landbouwproducten via blockchain is een feit. Als test vervoerde een opgezet platform een vracht sojabonen van de Verenigde Staten (VS) naar China met behulp van blockchain. Uit de test bleek dat de transactie via blockchains zorgt voor verbeteringen voor alle partijen in de keten.

Een groep bedrijven, waar onder andere ING en ABN Amro bij aangesloten zijn, zette een blockchainplatform op en voerde voor het eerst een blockchaintransactie uit met een agrarisch product. De Rotterdamse handelsonderneming Louis Dreyfus Company (LDC) was de verkoper van de soja in de test. Een vracht sojabonen van de VS naar China gaat gepaard met veel documenten. Bij het gebruik van de blockchaintechnologie worden alle gedigitaliseerde documenten (contracten, certificaten, kredietbrieven) automatisch gecontroleerd. Hierdoor werden handmatige controles overbodig en werden controles niet onnodig dubbel uitgevoerd. Transactieduur verkort De tijd die normaal gesproken wordt aan het verwerken van de documenten was hierdoor in de proef vijf keer korter. Volgens Anthony van Vliet, Global Head Trade and Commodity Finance bij ING, werd de totale transactieduur verkort van de normale elf tot veertien dagen naar vier dagen. Andere voordelen die de transactie via blockchains bood, was de mogelijkheid om de voortgang van de activiteiten in real-time te volgen, lagere kosten en het verminderen van het risico op fraude. Het zogenoemde Easy Trading Platform voerde eerder al een transactie met olie uit via blockchains in februari 2017. Hetzelfde principe werd toen toegepast om een platform te ontwikkelen voor de agrarische sector, waarin transacties vaak gepaard gaan met veel en moeilijke documenten.