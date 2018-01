Duits pluimveevleesbedrijf investeert in kweekvlees

‘Clean meat’ oftewel kweekvlees: dat wil een Duitse pluimveevleesproducent met de Israëlische start-up SuperMeat gaan maken.

De Duitse pluimveevleesproducent PHW-groep is een samenwerking aangegaan met het Israëlische start-upbedrijf SuperMeat. Het doel van de samenwerking is het ontwikkelen van ‘clean meat’, ook wel kweekvlees genoemd.

Kunstvlees op basis van cellen kip

SuperMeat wil met behulp van enkele lichaamscellen van de kip kunstmatig vlees produceren. Kweekvlees is een duurzamer alternatief voor de productie van eiwitten. Bij de productie van kweekvlees wordt het milieu minder belast door broeikasgassen en is minder grond en water nodig voor de productie van deze ‘dierlijke’ eiwitbron.

Stap naar kweekvlees past bij duurzame strategie

SuperMeat heeft 3 miljoen dollar startkapitaal opgehaald en met dit bedrag wil het start-upbedrijf op korte termijn de alternatieve producten voor kippenvlees op de markt brengen. De prijs van de kweekkipproducten zal volgens SuperMeat op hetzelfde niveau liggen als die van conventionele kipproducten.

PHW, dat als tweede bedrijf in Europa investeert in kweekvlees, ondersteunt SuperMeat op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en in de strategische positionering van de producten op de Europese markt. Investeren in de ontwikkeling van kweekvlees lijkt een opvallende stap voor een vleesverwerkend bedrijf, maar het past volgens PHW in de bedrijfsstrategie om de wereld te voorzien van duurzame voedingsmiddelen.

Verstrate verwacht dat over een jaar of 30 traditioneel vlees een nichemarkt is en dat plantaardige alternatieven en kweekvlees de rest van de markt hebben veroverd

“De ontwikkeling van kweekvlees is in een stroomversnelling gekomen en zal een serieus aandeel gaan vormen in de voedselvoorziening over ongeveer 20 jaar”, vertelt Peter Verstrate van het Nederlandse Mosa Meat. Hij verwacht over 3 jaar op kleine schaal gehakt op de markt te kunnen brengen, geproduceerd van kweekvlees. De ontwikkeling van grotere stukken vlees heeft meer tijd nodig. Verstrate verwacht dat over een jaar of 30 het traditionele vlees een nichemarkt zal zijn en de plantaardige alternatieven en kweekvlees het overige deel van de markt zullen veroveren. “De vraag is niet of het alternatieve vlees op de markt komt, maar wanneer”. De internationale vleesproducenten realiseren zich dat ook door te investeren in de nieuwe techniek.

Cargill

Naast het Nederlandse Mosa Meat, zijn ook internationale bedrijven bezig met de ontwikkeling van kweekvlees. In Amerika investeerde Cargill vorig jaar in het startup bedrijf Memphis Meats dat rundvlees, kip en eend op basis van dierlijke cellen produceert.