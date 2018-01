Copa Cogeca blij met oproep voor hoger EU-budget

EU-landbouwkoepel Copa Cogeca is blij met oproep voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie om het Europese budget te verhogen.

Juncker vindt dat de huidige omvang van iets minder dan 1% van het Europees bruto binnenlands product te gering is voor de doelen van de EU. Door de brexit ontstaat een flink gat in de Europese begroting. Het beschikbare landbouwbudget staat bovendien onder druk omdat ook geld nodig is voor andere Europese taken, zoals het migratiebeleid, klimaatbeleid en bescherming van de buitengrenzen van de EU.

Landbouw niet bij potentiële bezuinigingsposten

Begrotingscommissaris Günther Oettinger is volgende week in Den Haag om over de nieuwe Europese begroting te spreken. De Europese Commissie zegt te willen bezuinigen op Europese onderwijs- en innovatieprogramma’s. Landbouw staat niet op de lijst met potentiële bezuinigingsposten. De Europese Commissie vindt deze besteding van belang om te voorkomen dat Europa voor voedselvoorziening afhankelijk wordt van andere continenten.

Pekka Pesonen

Secretaris-generaal Pekka Pesonen van Copa Cogeca is positief over de oproep van Juncker. “Het landbouwbeleid is een zeer goede besteding van overheidsgeld, omdat het naast goed voedsel ook zorgt voor onderhoud en leefbaarheid van het platteland”, zegt hij.