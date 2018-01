CAV Den Ham in gesprek met ontslagen medewerkers

Twee ontslagen medewerkers van CAV Den Ham hebben door het vertrek van directeur Gerrit Bargeman weer kans om hun baan terug te krijgen.

Voor de sinds december 2016 thuiszittende werknemers is door het vertrek van Bargeman het probleem van de ‘verstoorde relatie met de directeur’ namelijk niet meer van toepassing. Bargeman vertrekt per februari naar Vietnam, waar hij general manager voor DSM wordt.

De medewerkers waren ontslagen nadat ze met enkele andere medewerkers hun zorgen en kritiek hadden geuit over de gang van zaken binnen CAV Den Ham. Met succes vochten ze dit ontslag aan voor de rechter. Volgens een woordvoerder is hen vervolgens ook werk aangeboden, maar zitten ze sindsdien ziek thuis.

Coöperatie met medewerkers in gesprek

CAV Den Ham heeft het hoger beroep tegen de rechterlijke uitspraak op het laatste moment aangehouden, deze week had dat moeten dienen voor het Hof Arnhem. De coöperatie is weer met de medewerkers in gesprek. Als ze er niet uitkomen, zal het beroep alsnog op 11 april dienen.

Ondertussen is CAV Den Ham in afwachting van een uitspraak van de Ondernemingskamer. Ongeruste leden eisen een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken binnen de coöperatie. Waarschijnlijk zal de Ondernemingskamer in februari hierover uitspraak doen.