Braziliaans patentbureau verklaart patent Monsanto ongeldig

Monsanto dreigt in Brazilië een verlies aan inkomsten te gaan lijden van € 700 miljoen.

Volgens berichten in de Braziliaanse media betreft het inkomsten aan royalty’s voor de transgene soja-cultivar ´Intacta RR2 Pro´.

Dit is een gevolg van een verzoek van de associatie van soja en maisproducenten van de deelstaat Mato Grosso (Aprosoja-MT) aan het Braziliaanse patentbureau (INPI) om het patent nietig te verklaren.

Voldoet niet aan wetgeving

Deze week heeft INPI vastgesteld dat het patent niet voldoet aan de huidige wetgeving. Ook de landsadvocaat (AGU) wijst patent PI 0016460-7 af omdat er geen bewijs van echte innovatie is geleverd. Dat is een van de argumenten die Aprosoja heeft aangevoerd om het patent nietig te laten verklaren.

Vernieuwing onduidelijk

Bij de patentaanvraag zou ook niet zijn aangegeven welke genetische constructen zijn gebruikt. Ook zou onvoldoende zijn aangegeven en beschreven welke vernieuwing daadwerkelijk is gebruikt. Hierdoor kan na afloop van de exclusiviteit van het patent de cultivar niet vrijelijk door derden worden gebruikt. In een verklaring heeft Monsanto aangegeven dat het op de hoogte is van de beslissing maar wijst erop dat het patent eerder wel door INPI is toegekend.

Tolerantie tegen glyfosaat

´Intacta RR2 Pro` is een ggo-gewas dat tolerantie tegen glyfosaat combineert met een bescherming tegen rupsen. Het is sinds 2014 op de markt en volgens Monsanto werd er in het seizoen 2016-2017 in Zuid-Amerika al 22 miljoen hectare mee ingezaaid.

Brazilië teelt ruim 33 miljoen hectare soja dus het aandeel RR2 is nog niet zo groot. Een probleem met RR2 is dat het eisen stelt aan de teler. Er moet per hectare RR2 ook een bepaalde oppervlakte (ontsnappingsgebied) met een niet-resistente cultivar worden geteeld.