Bladel krijgt toch niet strengste geurnorm van Nederland

Gemeente Bladel in Noord-Brabant krijgt niet de strengste geurnorm van Nederland. Dat is de uitkomst van een discussie in de commissie Grondgebied.

Een nieuw voorstel om de geurnomen aan te scherpen heeft het niet gehaald.

In het buitengebied zou een maximale geurnorm van 3 OU (odeur units per vierkante meter) gaan gelden en in de dorpskernen 0,1 OU. Hiermee zou de gemeente de strengste geurnomen van Nederland krijgen. Op dit moment heeft de gemeente Reusel-de Mierden de strengste normen.

Evaluatie: geuruitstoot 36% gedaald

Uit een evaluatie bleek dat de geuruitstoot sinds 2008 met 36% is gedaald. Die daling komt door het stoppen van 47 veehouderijbedrijven en het strengere geurbeleid van de gemeente. De daling is de grootste van heel Noord-Brabant.

Een verdere aanscherping van de geurnormen zou bijdragen aan een nog verdere daling. Dit zou onder meer betekenen dat 29 veehouderijbedrijven de geuruitstoot moeten reduceren als ze willen uitbreiden.

De politieke partijen VVD en PRO5 in de gemeente stemden in met het voorstel, maar niet iedereen was het eens met de strengere normen. Lokale partijen VHP, Bladel Transparant, Bladels Belang en het CDA twijfelden duidelijk. Een meerderheid van de commissie adviseerde dan ook het voorstel niet in de gemeenteraad te behandelen.