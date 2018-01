7,9 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd in 2017

In 2017 is € 26,2 miljoen uitgekeerd via de subsidieregeling verwijdering asbestdaken.

Met de subsidie is 5,8 miljoen vierkante asbestdak verwijderd. Daarnaast werd nog 2,1 miljoen vierkante meter asbestdak zonder subsidie gesaneerd. Dat schrijft staatssecretaris van milieu Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Subsidie voor 2018 Het subsidieplafond was in november bereikt. Aanvragen die in 2017 nog binnen kwamen, worden in 2018 uitbetaald. Voor 2018 is voorlopig € 11,3 miljoen beschikbaar voor de regeling. In 2016 werd 9,9 miljoen vierkante meter asbestdak gesaneerd, waarvan 3,3 miljoen vierkante met subsidie. Om de sanering van asbestdaken nog meer te versnellen, onderzoek Van Veldhoven of er betere aansluiting bij andere regelingen gevonden kan worden. Ze denkt dan aan initiatieven voor verduurzaming en aan programma’s voor de agrarische sector, zoals de aangekondigde warme sanering van de varkenshouderij. Saneren asbest versnellen De overheid probeert het saneren van asbestdaken op verschillende manieren te versnellen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onder andere een programmabureau opgericht om daksanering waar mogelijk te ondersteunen. Ook hebben diverse regionale overheden stimuleringsregelingen en worden opleidingen opgericht. Doelstelling is dat asbestdaken in 2024 verboden zijn. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld komend jaar.