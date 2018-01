100 meldingen van stormschade bij Interpolis

Verzekeraar Interpolis heeft woensdag tot het middaguur al 100 meldingen binnen van stormschade in de agrarische sector. De dijken bij de Kampereilanden worden verstevigd met zandzakken tegen hoogwater.

In de helft van de gevallen gaat het om schade in de glastuinbouw, de overige meldingen komen uit andere agrarische sectoren. De schades betreffen vooral kassen en agrarische bedrijfsgebouwen. De meldingen komen vooral uit Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht, laat een woordvoerder van Interpolis weten.

Over de ernst van de schade kan de verzekeraar nog niets zeggen. “De schade-experts zijn onderweg om de schades in beeld te brengen en om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere schade te voorkomen. De storm is nog niet voorbij”, aldus de woordvoerder woensdag rond het middaguur. Bij een van de meldingen zouden meer dan 500 ruiten uit een kas geblazen zijn.

Wat te doen om stormschade te voorkomen

De verzekeraar adviseert agrariërs om preventief deuren van stallen en schuren te sluiten en om machines en losliggende materialen goed op te bergen of vast te leggen. Voor kassen geldt dat de luchtramen het best volledig gesloten kunnen worden en het schermdoek het beste open kan blijven om schade hieraan te voorkomen.

Waterschap legt zandzakken op dijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta riep woensdag vrijwilligers op om te helpen met het leggen van zandzakken over de dijken bij de Kampereilanden vanwege het hoge water. “We weten dat deze dijk zwak is. Sinds oudjaar is er extra toezicht en vanochtend is besloten om de zandzakken te gaan leggen om de Kampereilanden te gaan beschermen”, legt een woordvoerder van het waterschap uit.

De zandzakken liggen al gereed in depots. Het waterschap heeft normaal ongeveer honderd vrijwilligers om de zandzakken te leggen, maar door vakantietijd was het moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen. Hierop is ook via het burgernetwerk Ready2Help van het Rode Kruis een oproep gedaan om zandzakken te leggen op de 2,5 kilometer dijk.

De dijk beschermt vooral het achtergelegen agrarische gebied. Onder de vrijwilligers zijn weinig boeren. “Dat is bewust, want als het echt kritiek wordt zijn ze liever op het eigen bedrijf, dan dat ze hier zandzakken gaan leggen”, legt de woordvoerder uit. De zandzakken worden nu uit voorzorg gelegd. “Het gebied is wel nat, maar dat komt door de regen en niet omdat het water over of onder de dijk door loopt.”

Het water in onder meer de Overijsselse Vecht, het Zwartewater en de IJssel staat hoger dan gebruikelijk. Het water stroomt normaal gesproken het IJsselmeer in, maar dat kan niet doordat de stormvloedkering Ramspol in het Ketelmeer woensdagmiddag dicht is.

Wegen en waterkeringen afgesloten

Diverse wegen zijn afgesloten voor vrachtverkeer en auto’s met aanhangers vanwege de storm die over het land raast. KNMI heeft code oranje afgekondigd vanaf 11 uur voor Noord-Holland, Friesland, Flevoland en de Wadden. Er worden zeer zware windstoten verwacht tussen de 110 en 120 kilometer per uur.

Vanwege verwacht hoog water gaan de waterkeringen dicht. De Maeslantkering ging voor het laatst dicht in 2007.

Windenergie mogelijk naar record

Het ministerie van Economische Zaken ziet de storm als kans voor een nieuw record voor de hoeveelheid energie die wordt opgewekt met windmolens. Op Energieopwek.nl is te volgen hoeveel energie er is opgewekt. Windmolens produceren overigens de maximale hoeveelheid energie bij een windsnelheid van 40 tot 50 km/u.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden al zeer zware windstoten gemeten van 141 km/u in Vlissingen en 122 km/u in Herwijnen. Bekijk de actuele windsnelheden.