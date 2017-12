WUR: faciliteer groei blockchains agrifood

Faciliteer en stimuleer de groei van het gebruik van de blockchaintechnologie in agrifoodketens. Die aanbeveling doet Wageningen University & Research (WUR).

Blockchains kunnen een middel zijn voor het vergemakkelijken van gegevensuitwisseling in de agrifoodketen. Hierdoor kan transparantie en vertrouwen in de voedselwaardeketen worden bevorderd. Dit stelt WUR in haar rapport ‘Blockchain for Agriculture and Food’.

Kansen voor blockchaintechnologie

Er is toenemende vraag naar transparantie over voedsel en een grote verscheidenheid aan certificatieschema’s. Huidige systemen hebben het risico op fraude en vervalsing niet kunnen oplossen. Volgens WUR bevindt de agrifoodsector zich in een unieke positie om het potentieel van blockchains te verkennen. Er is namelijk een toenemend niveau van digitalisering en meer vraag naar gegevens en productintegriteit. Een pilot in de druivensector die in het rapport wordt beschreven, toont aan dat het mogelijk is om informatie met betrekking tot certificaten in een blockchain te implementeren.

Hoewel het gebruik van blockchaintechnologie in de agrifoodketen nog in de kinderschoenen staat, verwacht WUR dat organisaties meer initiatief gaan nemen. Deze ontwikkeling moet echter wel gecoördineerd worden, anders leidt dit tot verspilling van middelen en gemiste kansen, aldus WUR.

Daarom moeten de partijen die met blockchains aan de slag willen, gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Daarnaast moet blockchain ondersteund worden als onderdeel van de digitaliseringsstrategie. Ook is een duidelijk regelgevingskader nodig voor blockchainimplementaties.

Ketting van transacties

Blockchaintechnologie houdt in dat partijen in een keten allemaal hetzelfde transactieoverzicht bezitten. Voordat een transactie kan plaatsvinden, moet deze worden goedgekeurd door alle partijen. Zo ontstaat een ketting van betrouwbare transacties. Op deze manier is een tussenpartij als een bank niet meer nodig om de transacties goed te keuren.