Staat wint zaak over schone lucht

De Haagse rechtbank vindt niet dat het recht op schone lucht wordt geschonden, ook al is op verschillende plaatsen in Nederland, zoals in veedichte gebieden, mogelijk sprake van overschrijding van de normen voor fijn stof.

Milieudefensie had de Staat voor de rechter gedaagd, omdat sprake zou zijn van schending van het mensenrecht op gezondheid.

Vervuiling door met stikstofoxiden en fijn stof moet zowel volgens Europese richtlijnen als volgens afspraken bij wereldgezondheidsorganisatie WHO bestreden worden. Maar de rechter vindt niet dat de staat op dit moment haar verplichtingen niet nakomt. De regering spant zich wel in voor verbetering van de luchtkwaliteit, onder meer door te werken aan gezondere lucht rond veehouderijbedrijven.

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, laat via het ANP weten dat Nederland ‘op de juiste weg is om onze luchtkwaliteit te verbeteren’. “Met het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit zetten we in op het permanent schoner maken van onze lucht”, zegt de staatssecretaris.

Milieudefensie teleurgesteld

Milieudefensie is teleurgesteld over de uitspraak. Volgens een woordvoerder is la lang duidelijk dat mensen ziek worden van slechte lucht. De organisatie overweegt in hoger beroep te gaan.