Schouten: verlagen sterfte jonge dieren niet via wet regelen

Minister Carola Schouten (landbouw) vindt dat het verlagen van de sterftecijfers in de veehouderij niet met een nationale wettelijke norm kan worden geregeld.

Ze vindt het vooral belangrijk dat de sector in deze discussie zelf aan de slag gaat om te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn om de sterfte te verminderen. “Cruciaal is dat we met elkaar draagvlak organiseren voor de maatregelen die genomen moeten worden”, schrijft Schouten in reactie op Kamervragen van de SP aan de Tweede Kamer. Vanuit de sectoren zijn er diverse initiatieven om de sterfte te verlagen.

Ze vindt hoge sterftecijfers zorgelijk. “Dat dieren voortijdig sterven, is helaas niet helemaal te voorkomen. Zelfs bij de beste zorg sterven er jonge dieren, net als in de natuur. De hoogte van de sterftecijfers is echter wel een punt van aandacht”, schrijft de minister.

Schouten: veehouders kunnen van elkaar leren

Ze wijst erop dat de omvang en oorzaak voor sterfte in de eerste levensmaanden divers zijn en verschillen per diercategorie en per houderijsysteem, maar ook tussen bedrijven. ”De grote verschillen tussen ondernemers laat zien dat er mogelijkheden zijn om sterfte onder jonge dieren te beperken en dat binnen de sectoren ondernemers nog veel van elkaar kunnen leren, zowel als het gaat om management en houderijsysteem als om de intrinsieke motivatie om de zorg voor dieren op een maximaal niveau te brengen en te houden”, aldus Schouten.

Uit I&R-geit blijkt een sterfte onder geitenlammeren van circa 16%, bij kalveren wordt volgens het I&R-systeem 8,4% dood geboren en 7,4% sterft net na de geboorte. Bij biggen ligt het sterftepercentage op 14. Volgens welzijnsorganisatie Wakker Dier zijn deze cijfers hoger.