82% directe betalingen uitbetaald

37.362 boeren krijgen nog dit jaar de directe betaling volledig op hun rekening gestort. 94,2% van de aanvragers ontvangt nog dit kalenderjaar (een deel van) de betaling.

Hiermee voldoet RVO.nl aan de doelstelling om voor 31 december 90% van de aanvragen te hebben verwerkt.

Controles op vergroening

12,2% ontvangt in eerste instantie alleen een eerste betaling, de beslissing over het resterende bedrag volgt nog wel in 2017, heeft RVO.nl als doel. In deze gevallen moeten er nog controles op vergroening en jonge landbouwers worden uitgevoerd. Het wel of niet uitbetalen is hiervan afhankelijk. In totaal zijn er 46.100 aanvragen ingediend. Op 31 januari wil RVO.nl 95% hiervan hebben behandeld.

750 aanvragen afgekeurd

Op 19 december is ruim € 540 miljoen uitgekeerd aan 37.362 boeren als volledige betaling. 750 aanvragen werden afgekeurd.