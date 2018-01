Drie boerinnen genomineerd voor Media Award

Omdat ze zich actief mengen in het publieke debat over de landbouw, zijn drie boerinnen genomineerd voor de regionale Vrouw in de Media Award.

Heleen Lansink uit St. Isidorushoeve (Overijssel) is een van de genomineerden voor de Vrouw in de Media Award 2017 van de provincie Overijssel. Samen met haar echtgenoot runt ze een melkveebedrijf, een deel van de melk wordt aan de weg verkocht via een melktap.

Biologisch pluimveehoudster Nicky Corts uit Havelte en varkenshoudster Sabine Grobbink uit Barger-Compascuum zijn voor Drenthe genomineerd, samen met nog acht vrouwen uit andere disciplines. Minister Carola Schouten komt in aanmerking voor de landelijke variant van de Vrouw in de Media Award.

Boeren en burgers met elkaar verbinden

De prijzen zijn een initiatief van Mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt.

De boerinnen hebben gemeenschappelijk dat ze allemaal erg actief zijn om boeren en burgers met elkaar te verbinden. Ze worden uitgenodigd als sprekers en ook op onder meer social media leggen ze actief uit wat ze doen, hoe ze het doen en waarom.

De award is in het leven geroepen om meer vrouwen in de landelijke en regionale media te doen verschijnen. Momenteel is het 20% vrouwen tegenover 80% mannen.

Stemmen voor de vrouw in de media-award kan tot en met zondag.