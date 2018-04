Wintertarwe staat er gezond bij in Nederland

De tarwe is ondanks lastige zaaiomstandigheden goed de winter doorgekomen, zegt Bayer CropScience.

De kou in februari en maart heeft de wintertarwe opgeschoond van gele roest. Dat concludeert gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Bayer CropScience op basis van de eerste ziektemonitoring in wintertarwe op 47 percelen verspreid over Nederland.

Rooivruchten niet op tijd gerooid

De zaaiomstandigheden waren in het najaar van 2017 lang niet altijd optimaal, zegt gewasadviseur Harm Groeneweg. “In de natte herfst konden de rooivruchten niet altijd op tijd gerooid worden. De gemiddelde zaaitijd van de onderzochte percelen ligt daardoor op 16 november 2017, duidelijk later dan de gemiddelde zaaitijd van 21 oktober in 2016. Maar de winter verliep verder zonder al te grote problemen, waardoor de tarwe er nu in het algemeen prima voor staat.”

Septoria in wintertarwe. Septoria is op vrijwel elk perceel onderin het gewas te vinden. Maar de ziektedruk door septoria valt tot nu toe mee. - Foto: Bayer CropScience

Letten op septoria

Groeneweg raadt telers wel aan op septoria te letten. “Septoria is, zoals altijd, op vrijwel elk perceel onderin het gewas te vinden. De druk valt echter tot nu toe mee. Toch blijft het oppassen geblazen. Het wil dit voorjaar maar niet droog worden. Steeds vallen er weer buien, ook de afgelopen dagen weer. Onze septoriatimers hebben weer nieuwe infectiedagen geregistreerd.”

Gele roest

De winter was tot en met januari relatief zacht. In de gevoelige rassen constateerde Bayer CropScience toen al regelmatig gele roest. Groeneweg: “Zelfs bruine roest was op enkele percelen aanwezig. De koude periode in februari en maart heeft de tarwe echter goed opgeschoond. Maar met regen en iets hogere temperaturen kan gele roest echter snel terugkeren.”