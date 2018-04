Wetenschappers ontdekken vaccin voor gewassen

Finse en Franse wetenschappers werken aan een nieuwe manier om gewassen te beschermen: een RNA-vaccin dat ze beschermt tegen ziektes en plagen, zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Een nieuwe techniek maakt gebruik van vaccinatie van gewassen tegen ziektes op basis van dubbelstrengs RNA dat rechtstreeks op de bladeren gespoten kan worden, verklaart Minna Poranen, hoogleraar Moleculaire Biowetenschappen aan de Universiteit van Helsinki.

Het vaccin brengt een mechanisme op gang dat bekendstaat als RNA interferentie: het defensiemechanisme van planten en dieren tegen ziekteverwekkers. Het vaccin kan afgestemd worden op een bepaalde ziekte door RNA-moleculen te gebruiken die kenmerken delen met de genen van de ziekte.

Geen invloed op genen plant

Dat betekent dat het dubbelstrengs RNA geen invloed heeft op de genen van de beschermde plant, maar enkel invloed heeft op de ziekte of plaag.

De uitdaging om RNA-gebaseerde vaccins te ontwikkelen die gewassen beschermen, ligt volgens Poranen in de productie van de RNA-moleculen. “Dubbelstrengse RNA-moleculen zijn tot nog toe geproduceerd via chemische synthese voor geneesmiddelen en onderzoek, maar die productie is te inefficiënt en te duur voor toepassingen in de landbouw.”

Bacteriën die virussen afbreken

De onderzoeksgroep van Poranen slaagde erin een nieuwe productiemethode te ontwikkelen met gebruik van bacteriën die virussen afbreken. Samen met de onderzoekers van het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) toonden de wetenschappers de efficiëntie aan van nieuw geproduceerde RNA-vaccins tegen virussen.