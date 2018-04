Vorstschade in winterveldboon

De winterveldboon heeft verspreid door Nederland vorstschade opgelopen.

Veredelingsbedrijf Limagrain constateert op diverse percelen een dunne stand. Vooral landinwaarts en in het noorden van het land is de gewasstand wisselend, zegt Ton Wouda, commercieel manager akkerbouw bij Limagrain. “De vorstschade doet zich vooral voor op slempige percelen of als telers te ondiep hebben gezaaid. Op goede grond en als voldoende diep is gezaaid staan de bonen er prima bij. Het groeipunt ligt lager als dieper wordt gezaaid, waardoor de plant minder gevoelig is voor vorst. Sommige telers hebben de winterveldbonen overgezaaid met zomerveldbonen.”

Belangstelling voor lokaal geteeld eiwit

Limagrain introduceerde in 2016 winterveldboon als nieuw eiwithoudend gewas. Inmiddels staat er bijna 700 hectare veldbonen in Nederland waarvan 350 hectare winterveldbonen, zegt Wouda. “In België is dat zo’n 1.500 hectare. Winterveldbonen kunnen een opbrengst halen van 7 tot 8 ton per hectare. Het eiwitgehalte ligt rond 25%. Sommige nieuwe rassen halen al bijna 30%. Dan kun je ruim 2 ton eiwit per hectare produceren, veel meer dan bij sojabonen. Het saldo van winterveldbonen is hoger dan van wintertarwe en veldbonen leveren zo’n 40 kilo stikstof per hectare na aan het volggewas.”

Voerfabrieken hebben belangstelling voor lokaal geteeld eiwit, maar willen grote hoeveelheden. Wouda: “Bij veldbonen is dat geen probleem, want in Engeland stond in 2017 ongeveer 189.000 hectare. Import is mogelijk om de aanvoer op peil te houden.”

Verbod gewasbescherming vergroeningsgewas

Wouda hekelt het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in gewassen die meetellen voor de vergroening. “De EU wil minder afhankelijk worden van de import van plantaardig eiwit. Dan helpt het om de teelt van veldbonen als vergroeningsgewas te stimuleren. Maar zo’n verbod op gewasbescherming past telers niet.”