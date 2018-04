Voorjaar komt laat in heel Europa

Het voorjaarswerk loopt achter in grote delen van Europa. Maar de achterstand gaat geen grote invloed hebben op de hectareopbrengsten. Daarvoor is de achterstand te klein, meldt het Joint Research Center (JRC), het wetenschappelijk onderzoeksbureau van de Europese Commissie.

De achterstand ontstond eind februari door een koudefront in Europa dat duurde tot in maart. Centraal- en Oost-Europa kregen nog een vorstperiode voor de kiezen in de tweede helft van maart, schrijft het JRC in het weerkundige Mars-bulletin. “De vorst vertraagde de inzaai van zomergewassen en de hergroei van de wintergewassen, maar veroorzaakt geen grote schade. Alleen het koolzaad in Polen heeft vorstschade opgelopen. In Frankrijk, Italië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, de Balkanlanden en het Verenigd Koninkrijk zorgde regen in de tweede helft van maart voor vertraging van de inzaai.”

Bietenzaai 2 weken achter

Volgens het JRC loopt de inzaai van bieten in Duitsland 1 tot 2 weken achter op de gemiddelde zaaidatum door de vele regen in de tweede helft van maart. Maar dat is geen probleem, want in april verbeterde het weer.

Polen heeft een vergelijkbare achterstand doordat het daar tot eind maart beneden de 5 graden bleef. Ook in andere lidstaten loopt de inzaai van bieten achter. Bij het poten van aardappelen is het beeld vergelijkbaar met dat van bieten, stelt het JRC.

Zomergerst moeizaam de grond in

Ook bij zomergerst verloopt het zaaien moeizamer dan in andere jaren. Alleen in Spanje verliep het goed, daar zat eind december alle zomergerst in de grond. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk duurde het zaaien van zomergerst tot half april. Laat zaaien kost daar opbrengst, verwacht het JRC. In andere lidstaten is wel later gezaaid, maar heeft dat geen effect op de productie. In Noord-Europa is het zaaien van zomergerst net begonnen.

In Oekraïne duurde de winter erg lang. Het JRC verwacht daardoor lagere hectareopbrengsten bij graan en oliezaden. In het zuiden van Rusland was regen de spelbreker en verder noordelijk was het juist erg koud dit voorjaar. In de Wolga-regio bleef de sneeuw zo lang liggen dat de wintergewassen daar schade hebben geleden.