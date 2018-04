VTA: voorraad vrije uien lager dan vorig jaar

De voorraad vrije uien is met 26% zo’n 4% lager dan vorig jaar.

Bijna 70% van de uien is geleverd, wat even veel is als vorig jaar. Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie die de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) rond 1 april hield onder haar leden.

Gezien de grote oogst is dat heel knap, zegt Leo de Jonge van de VTA-handelscommissie. “Wat weg moet, gaat blijkbaar weg”, analyseert hij. “Al sinds de eerste voorraadinventarisatie is de afzet zoveel groter dan normaal, dat het opbrengstverschil wordt opgeheven en de markt in balans is.”

Probleempartijen blijven over

Desalniettemin moeten nog heel veel uien een bestemming vinden. En doordat de goede uien het eerst zijn verkocht, zijn de overgebleven partijen niet allemaal exportwaardig. De Jonge: “De grote vraag bij veel telers is: wat is nog geschikt voor normale afzet? Probleempartijen, onder meer door fusarium, zijn nog in serieuze hoeveelheid aanwezig. Die zullen hun weg naar de schillerij of Oost-Europa vinden, maar niet voor beursprijzen. Telers zijn zich daar wel van bewust.”

De Jonge is positief over het verdere verloop van het uienseizoen. “Brazilië is er de laatste weken als goede smaakmaker bijgekomen. Het lijkt erop dat we alles verkopen. Doordat de geëxporteerde uien steeds van goede kwaliteit zijn geweest, komen er steeds vervolgbestellingen.”

Van rode uien is procentueel (73%) minder afgeleverd dan vorig jaar (79%). De vrije voorraad ligt op 12%, terwijl die vorig jaar 17% was.