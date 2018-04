Uienuitvoer blijft goed doorstromen

De weekexport in week 12 komt uit op 15.681 ton, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Daarmee ligt de gemiddelde weekexport na de jaarwisseling op 18.877 ton per week (week 1 tot en met week 12). De uitvoer doet niet onder voor vorig seizoen en ligt in dezelfde periode iets boven dat van vorig jaar. In totaal zijn dit seizoen 895.328 ton uien geëxporteerd.

Aftasten na wegvallen Senegal

Elk jaar na het wegvallen van Senegal is het aftasten en zoeken hoe de vraag zich ontwikkelt. Hoewel de kwaliteit van de uien dit seizoen minder is dan een jaar geleden, valt de uitvoer niet tegen. De belangrijkste afnemers in week 12 waren het Verenigd Koninkrijk (1.773 ton), Maleisië (1.072 ton), Indonesië (1.252 ton) en Mauritanië (1.129 ton). Het Verenigd Koninkrijk is de laatste weken stevig en stabiel aan de markt en blijft naar verwachting ook tot aan het eind van het seizoen uien afnemen. De uitvoer liep in het begin van seizoen 2017-’18 minder omdat specifiek om grove uien werd gevraagd, welke in de af landperiode schaarser waren. Het land heeft daardoor in totaal ruim 25% minder uien afgenomen dan vorig seizoen met 73.286 ton.

Quotum in Indonesië

Maleisië is nog prima aan de markt, al loopt de export in april iets rustiger omdat Nieuw-Zeeland en China nieuwe uien aanbieden, waardoor Maleisië meer alternatieven heeft om uit te kiezen.

De laatste uien gaan in april naar Indonesië, waardoor deze laatste weken de uitvoer prima doorloopt. Indonesië geeft een quotum af en hanteert strenge kwaliteitseisen, waardoor niet alle uien dit seizoen geschikt waren om aan de verre bestemming te verkopen. Mauritanië blijft prima aan de markt, hoewel er niet wekelijks een boot naartoe gaat.