Uienexport loopt rustig door

De uienexport loopt goed door dit seizoen.

Er zijn 877.351 ton uien uitgevoerd in seizoen 2017-’18 tot en met exportweek 11. Dat is 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De uienstroom naar Afrika loopt dit seizoen goed.

Minder uien naar Groot-Brittannië

Mauritanië heeft in totaal 50.517 ton uien afgenomen (t/m week 11). Dat is 35% meer dan een jaar eerder. Toen ging het om 37.371 ton. Ook Ivoorkust is goed aan de markt met een totale afname van 92.024 ton (+25%). Hoewel Groot-Brittannië dit seizoen 26% minder uien heeft afgenomen (t/m week 11) dan vorig seizoen, toch zijn het 4% meer uien vergeleken met seizoen 2015-’16. Hoewel Senegal geen uien meer afneemt na het sluiten van de grens blijft het land koploper met een totale afname van 166.695 ton.

Meer uien naar Spanje

In week 11 zijn in totaal 12.667 ton uien uitgevoerd. Mauritanië neemt 12% daarvan voor haar rekening met een afname van 1.575 ton uien. Het land wordt op de voet gevolgd door Groot-Brittannië, waar 1.563 ton uien naartoe zijn gegaan. Verder neemt Spanje de laatste weken meer uien af. Daarmee ligt de totale afname door Spanje dit seizoen, tot en met week 11, ver voor op vorig seizoen (2017-’18: 9.963 ton; 2016-’17: 3.559 ton).