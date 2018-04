Tereos betaalt veel minder voor bieten dan Cosun

De grootste Franse suikerfabrikant Tereos betaalt de akkerbouwers voor oogst 2017 een bietenprijs van € 28,40 per ton.

De prijs is volgens Tereos 14% hoger dan wat de telers kregen beloofd toen ze vorig jaar de teeltcontracten tekenden. Tereos meldt niet het suikergehalte waar de bietenprijs op is gebaseerd.

De bietenprijs bestaat uit de basisprijs van € 25 per ton, vermeerderd met premies, rente en een toeslag uit de winsten van de andere dochterbedrijven van Tereos. De toeslag uit de nevenactiviteiten bedraagt € 1,70 per ton bieten.

Tereos verwerkte 30% meer bieten dan vorig seizoen

Tereos is met 3,7 miljoen ton de grootste suikerproducent in Frankrijk. Het bedrijf verwerkte ruim 20 miljoen ton suikerbieten, een groei van 30% ten opzichte van vorig seizoen. De groei was mogelijk omdat de Europese Unie per 30 september 2017 de suikerquotering afschafte. Tereos rekent voor 500.000 ton surplusbieten een prijs van € 15,50 per ton. Voor de oogst van 2018 hanteert Tereos ook een basisprijs van € 25 per ton bieten. Het bedrijf produceert suiker, zetmeel en alcohol en is eigendom van 12.000 boeren. Het draaide afgelopen boekjaar 2016/2017 een omzet van € 4,8 miljard.

Cosun betaalde € 45,62 voor oogst 2017

De Nederlandse bietentelerscoöperatie Cosun betaalde voor oogst 2017 een veel hogere bietenprijs, namelijk € 45,62 per ton quotumbieten van gemiddelde kwaliteit (16,63% en een winbaarheid van 90,9 punten). Voor de surplusbieten, die zijn geteeld boven de ledenleveringsbewijzen, betaalde Cosun € 28,97 per ton. De coöperatie hanteert een basisprijs van € 32,50 per ton bieten op basis van 17% suiker en een winbaarheid van 91 punten.

De basisprijs wordt verhoogd met de ledentoeslag die is gebaseerd op de winst van alle dochterbedrijven van Cosun: Suiker Unie (bieten), Aviko (aardappelen), Sensus (cichorei), SVZ (groente- en fruitingrediënten), Duynie (voergrondstoffen) en New Business (alternatieve toepassingen van de grondstoffen).