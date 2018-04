Suikerprijs duikt omlaag naar nieuw dieptepunt

De suikerprijs in de EU is gedaald naar € 369 per ton, het laagste prijsniveau sinds 2006.

De suikerprijs in de EU is verder gekelderd. Voor februari noteert de Europese Commissie een gemiddelde prijs van € 369 per ton voedingssuiker. Dat is nog nooit zo laag geweest sinds de Commissie in 2006 startte met de publicatie van de gemiddelde suikerprijs per maand, meldt de Sugar Market Observatory van de EU.

De daling van de suikerprijs heeft een drukkend effect op de bietenprijs die de Europese suikerproducenten aan hun bietentelers kunnen betalen. Sinds 1 oktober 2009 bedraagt de referentieprijs in de Europese Unie € 404 per ton. In december 2017 kwam de suikerprijs voor het eerst onder dat niveau en zakt sindsdien verder. Als de suikerprijs onder het referentieniveau zakt, kan de Commissie besluiten in te grijpen door suiker uit de markt te halen en tijdelijk op te slaan. De Commissie gaf eerder dit jaar al aan dat niet te doen, omdat de suikerproducenten zelf schuld hebben aan het overschot en de lage prijs.

Einde suikerquotering en overproductie oorzaak lage suikerprijs

De belangrijkste oorzaak van de lage suikerprijs is dat de EU per 30 september 2017 de quotering afschafte. De Europese suikerproductie groeide afgelopen seizoen met meer dan 20%. Daarnaast heeft ook de wereld een groot overschot aan suiker. Daardoor moeten de Europese suikerproducenten hun overschotten tegen lage prijzen verkopen.

De belangrijkste oorzaak van de lage suikerprijs is dat de EU per 30 september 2017 de quotering afschafte. - Foto: Henk Riswick

Suikerprijs gaat verder dalen

De verwachting is dat de suikerprijs verder gaat dalen. Op de termijnmarkt in Londen sloot het eerstaflopende contract (augustus 2018) dinsdag op $ 335,80 (€ 272) per ton witsuiker. Dat is de laagste prijs voor een eerstaflopende contract sinds augustus 2015. De laagste prijs ooit in Londen was in 2002 toen de suikerprijs zakte naar slechts $ 173 (€ 140) per ton witsuiker. Op de termijnmarkt in New York bereikte de suikerprijs in maart 2000 een dieptepunt met $ 110 (€ 89) per ton ruwe suiker.

EU exporteert veel meer suiker

Door de overschotten exporteert de EU veel meer suiker. De Sugar Market Observatory schat die voor dit seizoen op minstens 3,2 miljoen ton. Dat was vorig seizoen door een regel van de wereldhandelsorganisatie WTO beperkt tot 1,3 miljoen ton. Door de lage suikerprijs in de EU zakt de import in. Vorig seizoen kocht de EU nog 3 miljoen ton suiker in derde landen. De Sugar Market Observatory verwacht dat de import dit seizoen beperkt blijft tot 1,2 miljoen ton.

Lees ook: ABN Amro: lage suikerprijs houdt aan