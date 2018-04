Suiker Unie: spuitschema bieten te vroeg gemaakt

Het spuitschema voor de suikerbietenteelt wordt te vroeg gemaakt. Bovendien wordt de diagnose vaak niet goed gesteld; worden bladvlekken veroorzaakt door cercospora of stemphylium.

Dat constateert Pieter Brooijmans, manager agrarische dienst van Suiker Unie, in Cosun Magazine. “Wat niet goed is, is dat – helaas nog te vaak – in de winter voorafgaand aan het teeltjaar al een spuitschema wordt vastgesteld”, schrijft Brooijmans in een artikel over teeltregistratiesysteem Unitip. Hierin wordt mede teruggeblikt op de bladschimmelbestrijding.

3 middelen op voorraad hebben

Brooijmans geeft aan wat volgens hem wél verstandig is: 3 middelen met verschillende werkzame stof op voorraad hebben om ziekten met het juiste product te kunnen bestrijden. “Retengo Plust werd het vaakst als eerste middel ingezet bij de bestrijding van bladschimmels. Het blijft moeilijk te bepalen of dit altijd terecht is geweest.”

Een aanvulling op het bladschimmelbestrijdingspakket was Difure Pro, met de werkzame stof difenoconazool, ziet Brooijmans. “Het is relatief veel ingezet als laatste bespuiting.”

Uit het Unitip-verschil blijkt dat de meeste telers 2 fungicidebespuitingen hebben toegepast (33%), gevolgd door 3 bespuitingen (28%).