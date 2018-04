Spanje in top 3 uienafnemers in week 13

Spanje is flink aan de markt voor uien. In week 13 was het land zelfs de belangrijkste afnemer.

Het is nog niet zichtbaar in de laatste exportcijfers dat Brazilië meer uien vraagt. Maar wel dat Spanje aan de markt is. In week 13 heeft Spanje 1.197 ton uien afgenomen. Dat blijkt uit voorlopige exportcijfers van het GroentenFruit Huis. Daarmee is in week 13 Spanje de derde belangrijkste afnemer.

Het is lang koud geweest in Spanje en daarbij is het er ook erg nat. Hierdoor is de vraag vanuit Zuid-Europa groot.

Groot-Brittannië en Guinee grootste afnemers uien

In totaal heeft Spanje in seizoen 2017-’18 al 13.358 ton uien ontvangen. Dat is vergelijkbaar met dezelfde periode in seizoen 2015-’16. Vorig seizoen was tot en met week 13 slechts 4.810 ton uitgevoerd naar Spanje. Groot-Brittannië en Guinee staan qua afname in week 13 op plek één en twee als grootste afnemers, met respectievelijk 2.413 ton en 1.873 ton.

Prima doorstroom

De totale export loopt 11% voor op vorig jaar met een hoeveelheid van 918.312 ton. De gemiddelde weekexport blijft dan ook goed op niveau na de jaarwisseling. Er gaan gemiddeld 19.193 ton per week weg in week 1 tot en met week 13. Dat was in dezelfde periode vorig seizoen een gemiddelde van 18.151 ton.